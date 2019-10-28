Политика

12:52 28.10.2019

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

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Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласовательного совета фракций парламента заявил о необходимости принятия законопроекта, предоставляющий статус участника боевых действий (УБД) и социальные гарантии добровольцам АТО/ООС.

"На этой неделе в повестке дня будут рассматриваться важные законопроекты. Это и закон о социальных гарантиях и статусе для бойцов добровольческих батальонов, это закон о наказании за кнопкодавство", - заявил Разумков.

Речь идет о законопроекте №2045-1.

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров). Законопроекты также содержат порядок предоставления статуса участника боевых действий участвовавшим в АТО членам добровольческих формирований, которые не вошли в состав силовых структур

Дмитрий Разумков на заседании парламента в пятницу, 18 октября, заявил, что решение по данному проекту будет выноситься на голосование во вторник, 29 октября одним из первых.

Нардеп Галина Третьякова, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов также отметила в комментарии журналистам, что три фракции в парламенте поддержали принятие подобной законодательной инициативы. По словам Третьяковой, приоритетным законопроект определил лично президент Владимир Зеленский.

Ранее на своем заседании в понедельник, 30 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов рассмотрел законопроекты (№2045 и №2045-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Проект закона №2045 инициировала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-министром по делам ветеранов Ириной Фриз, альтернативный законопроект №2045-1 предложили нардепы из фракции "Слуга народа", "Голоса" и "Батькивщины", в том числе лидеры фракций Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Оба документа содержали дополнение к ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Поддержку комитета получил проект закона, предложенный представителями "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины".

Теги: #оос #добровольцы #соцгарантии #ато
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