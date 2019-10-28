У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив анонсировала подготовку к проведению IPO крупной государственной компании, о чем ОП намерен объявить в ходе инвестиционного форума "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе 29 октября.

"На форуме в Мариуполе будут представлены и объекты концессии, и те концессионные конкурсы, которые сейчас запущены, это два порта - "Херсон" и "Мариуполь". Также от Фонда госимущества ожидается презентация по приватизации тех первых объектов, на которых ФГИ будет фокусироваться. Также будет сделан первый шаг к подготовке к размещению акций одной их крупных государственных компаний", - сказала Ковалив в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук высказывал идею частичной приватизации АО "Укрпошта" путем проведения IPO. Его поддержал глава компании Игорь Смелянский.