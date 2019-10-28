Высказываниями нардепа от "Евросолидарности" в адрес Зеленского должны заняться правоохранители, считают в "Слуге народа"

Фракция "Слуга народа" намерена обратиться к правоохранительным органам в связи с некорректными высказываниями народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Софии Федин в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Мы действительно возмущены и будем просить правоохранительные органы разобраться, и просим прокомментировать фракцию "Европейская солидарность" эту ситуацию", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Зеленский во время общения с добровольцами в Золотом (Луганская обл.) говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федин разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с волонтером Марусей Звиробий обсуждают варианты смерти главы государства.