Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал поправку лидера фракции "Батькивщина", члена этого комитета Юлии Тимошенко, касающуюся освобождения от штрафных санкций физических лиц – предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе налогообложения.

Как сообщила пресс-служба "Батькивщины", соответствующее решение принято в понедельник на заседании комитета во время рассмотрения законопроекта (№1233) о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, которым предложены дополнительные штрафы в отношении работодателей за неправильное оформление сотрудников.

Тимошенко пояснила, что в случае принятия документа ФЛП-упрощенцы при обнаружении нарушений должны будут получать только предупреждения и не будут платить большие штрафы.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Нужно вводить налог на выведенный капитал, а также полностью пересматривать денежно-кредитную политику НБУ", - отметила нардеп.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентский комитет предлагает Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект №1233, который предусматривает снижение штрафов для работодателей.

"Изменения предусматривают существенное снижение штрафов", - сказал руководитель рабочей группы по доработке законопроекта, секретарь комитета Николай Бабенко.

Глава комитета Галина Третьякова отметила, что согласно исследованиям Международной организации труда, в Украине в некоторых видах экономики есть не задекларированное нелегальное трудоустройство: 80% в сельском хозяйстве, 70% - в строительстве, "в целом нелегальное трудоустройство достигает у нас в среднем до 50%".

"Это означает, что данное явление носит кардинально катастрофический характер, но при этом, чтобы использовать так, как использовала предыдущая власть мораторий на проверки в целом, мы пошли путём диверсифицировать размеры и виды наказаний, как и было рекомендовано Международной организацией труда", - добавила Третьякова.

Предлагается также изменить название законопроекта на "О внесении изменений в статью 265 Кодекса законов о труде" (в первом чтении название законопроекта звучало так – "О внесении изменений в Кодекс законов о труде (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей").

По словам Бабенко, на сегодняшний день работодатель за неоформленного работника, как требует законодательство, должен заплатить штраф 125 тыс. грн за одного человека. Он сообщил, что теперь за такие нарушения предлагается вначале применять предупреждение, а если нарушение повторно будет выявлено, то к такому работодателю будет применяться штраф в размере четырех минимальных зарплат, что составляет 16 тыс. грн.

В начале октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №1233 с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.