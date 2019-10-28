Политика

11:49 28.10.2019

Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

2 мин читать
Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал поправку лидера фракции "Батькивщина", члена этого комитета Юлии Тимошенко, касающуюся освобождения от штрафных санкций физических лиц – предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе налогообложения.

Как сообщила пресс-служба "Батькивщины", соответствующее решение принято в понедельник на заседании комитета во время рассмотрения законопроекта (№1233) о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, которым предложены дополнительные штрафы в отношении работодателей за неправильное оформление сотрудников.

Тимошенко пояснила, что в случае принятия документа ФЛП-упрощенцы при обнаружении нарушений должны будут получать только предупреждения и не будут платить большие штрафы.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Нужно вводить налог на выведенный капитал, а также полностью пересматривать денежно-кредитную политику НБУ", - отметила нардеп.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентский комитет предлагает Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект №1233, который предусматривает снижение штрафов для работодателей.

"Изменения предусматривают существенное снижение штрафов", - сказал руководитель рабочей группы по доработке законопроекта, секретарь комитета Николай Бабенко.

Глава комитета Галина Третьякова отметила, что согласно исследованиям Международной организации труда, в Украине в некоторых видах экономики есть не задекларированное нелегальное трудоустройство: 80% в сельском хозяйстве, 70% - в строительстве, "в целом нелегальное трудоустройство достигает у нас в среднем до 50%".

"Это означает, что данное явление носит кардинально катастрофический характер, но при этом, чтобы использовать так, как использовала предыдущая власть мораторий на проверки в целом, мы пошли путём диверсифицировать размеры и виды наказаний, как и было рекомендовано Международной организацией труда", - добавила Третьякова.

Предлагается также изменить название законопроекта на "О внесении изменений в статью 265 Кодекса законов о труде" (в первом чтении название законопроекта звучало так – "О внесении изменений в Кодекс законов о труде (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей").

По словам Бабенко, на сегодняшний день работодатель за неоформленного работника, как требует законодательство, должен заплатить штраф 125 тыс. грн за одного человека. Он сообщил, что теперь за такие нарушения предлагается вначале применять предупреждение, а если нарушение повторно будет выявлено, то к такому работодателю будет применяться штраф в размере четырех минимальных зарплат, что составляет 16 тыс. грн.

В начале октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №1233 с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.

Теги: #тимошенко #верховная_рада #батькивщина #флп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 25.10.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

15:48 25.10.2019
Все госпредприятия давно приватизированы – через менеджмент – глава комитета по вопросам экономразвития Дмитрий Наталуха

Все госпредприятия давно приватизированы – через менеджмент – глава комитета по вопросам экономразвития Дмитрий Наталуха

11:12 25.10.2019
Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

11:02 25.10.2019
"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

17:25 24.10.2019
Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

16:44 24.10.2019
Членов финкомитета Рады хотят проверить полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ

Членов финкомитета Рады хотят проверить полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ

15:02 24.10.2019
Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

13:08 24.10.2019
Государство не должно облагать налогом нижний уровень доходов граждан

Государство не должно облагать налогом нижний уровень доходов граждан

10:31 24.10.2019
Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

16:52 23.10.2019
Кабмин одобрил представление в Раду относительно постепенного увеличения квоты украинским экспортерам мяса птицы в 2,5 раза

Кабмин одобрил представление в Раду относительно постепенного увеличения квоты украинским экспортерам мяса птицы в 2,5 раза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США

Тестирование нардепов на полиграфе будет иметь политические последствия, отдельно будут работать антикоррупционные органы

Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Делегация Украины прибыла в Еврокомиссию на газовые переговоры

У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

Высказываниями нардепа от "Евросолидарности" в адрес Зеленского должны заняться правоохранители, считают в "Слуге народа"

В ЕС согласились перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА