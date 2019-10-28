Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий, сообщила глава Офиса президента Юлия Ковалив.

"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине",- сказала Ковалив в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.