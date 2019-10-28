Политика

10:36 28.10.2019

Аргентина ужесточила валютный контроль после победы Фернандеса на президентских выборах

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Аргентина ужесточила валютный контроль после победы Фернандеса на президентских выборах

Аргентина ужесточила валютный контроль после победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса.

Центробанк страны в воскресенье сообщил о введении ограничения на покупку долларов США физлицами на уровне $200 в месяц. Ранее покупки американской валюты гражданами страны были ограничены уровнем в $10 тыс. в месяц.

Глава аргентинского ЦБ Гидо Сандлерис проведет пресс-конференцию в 8:30 утра по местному времени (14:30 мск) в понедельник.

Как сообщалось, левоцентрист Альберто Фернандес одержал победу на прошедших в минувшие выходные президентских выборах в Аргентине, что означает возвращение к власти популистской Перонистской партии, которая с небольшим перерывом правила в стране все последние 30 лет.

Согласно предварительным результатам, 60-летний Фернандес набрал 48% голосов, действующий президент Маурисио Макри, который представляет консерваторов - 40,5%. Макри признал свое поражение.

Решение об ужесточении валютного контроля призвано защитить валютные резервы страны в период перехода власти, однако это несет в себе риск резкого скачка курса доллара относительно аргентинского песо на черном рынке, предупреждают эксперты.

На прошлой неделе аргентинцы резко увеличили покупки долларов и вывод средств с банковских депозитов, опасаясь ужесточения контроля за движением иностранной валюты после выборов, пишет агентство Bloomberg.

"Ужесточение валютного контроля в Аргентине вряд ли снизит давление на песо, который, вероятно, продолжит ослабляться, - отмечает экономист по развивающимся рынкам Dai-ichi Life Research Institute в Токио Тору Нисихама. - Опасения, связанные с возможностью дефолта в стране и ухудшения бюджетных показателей Аргентины, сохраняются".

В начале сентября этого года Макри был вынужден ввести ограничения на движения капитала, чтобы предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков. Кризис последовал за прошедшими в августе праймериз, победу в которых одержал Фернандес.

Со 2 сентября Центробанк ограничил продажу долларов гражданам и денежные переводы, суммой в $10 тыс., а также сообщил, что банкам и компаниям потребуется разрешение ЦБ для покупки долларов на валютном рынке. Кроме того, ЦБ потребовал от экспортеров репатриировать всю выручку в иностранной валюте, получаемую от зарубежных продаж, причем в течение 5 дней.

Несмотря на эти меры, валютные резервы Аргентины продолжили сокращаться и в настоящее время составляют порядка $43,5 млрд.

Теги: #аргентина #валютный_рынок #валюта
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