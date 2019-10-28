Политика

10:07 28.10.2019

Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

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Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

Палата общин британского парламента в понедельник проголосует по предложению премьера страны Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Согласно расписанию нижней палаты, голосование по этому вопросу пройдет в рамках заседания, которое начнется в 14:30 по местному времени (17:30 мск).

Для одобрения предложения Джонсону необходимо получить не менее двух третей голосов в палате общин - 434 голоса. У Консервативной партии Джонсона в палате общин 288 мест. Это означает, что британскому премьеру понадобится поддержка, главным образом, Лейбористской партии, пишут британские СМИ.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин ранее заявлял, что готов очень быстро согласиться на досрочные выборы, но только если в понедельник Джонсон заявит в парламенте - Brexit без сделки ни в коем случае не будет. При этом Корбин допустил возможность того, что он согласится назначить досрочные выборы на дату даже раньше 12 декабря.

Однако, по мнению западных экспертов, предложение премьера Великобритании все же вряд ли получит в понедельник одобрение в палате общин.

На прошлой неделе Борис Джонсон заявил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря. Затем лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг сообщил, что британское правительство представит в понедельник на рассмотрение парламента вопрос о досрочных выборах.

"Способ достичь Brexit - это быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - сказал премьер Великобритании.

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

Теги: #великобритания #выборы
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