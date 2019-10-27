Политика

15:14 27.10.2019

Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Помимо ряда двусторонних вопросов стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Деммер.

По словам представителя правительства, Меркель и Эрдоган договорились оставаться по этому вопросу в "тесном контакте".

Теги: #сирия #меркель #эрдоган
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