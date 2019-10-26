Политика

19:00 26.10.2019

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

2 мин читать
Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что намерен продолжать искать пути завершения войны на Донбассе, но не любой ценой и в интересах Украины.

Комментируя в субботу в своем Telegram-канале поездку в Золотое, где на этом участке линии разграничения должно состояться пока откладываемое разведение сил, президент указал, что ему "важно было услышать украинцев, которые ждут мира".

"Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - заявил он.

Зеленский отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - указал он.

Президент рассказал, что от местных жителей узнал, что на окраине Золотого в частном доме поселилась "группа вооруженных людей".

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - убежден он.

Теги: #оос #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 26.10.2019
Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

17:49 26.10.2019
Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

17:43 26.10.2019
Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы – указ

Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы – указ

14:49 26.10.2019
Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

13:00 26.10.2019
Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

Боевики с полуночи три раза нарушили режим тишины в зоне ООС – Минобороны

07:46 26.10.2019
Трое военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

Трое военных ВСУ получили ранения в результате 13 обстрелов на Донбассе

19:26 25.10.2019
Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

17:29 25.10.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

17:09 25.10.2019
Зеленский поставил задачу сократить на 10% расходы бюджета на содержание чиновников

Зеленский поставил задачу сократить на 10% расходы бюджета на содержание чиновников

15:05 25.10.2019
Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Украины в Малайзии стал по совместительству послом в Демократической Республике Тимор-Лешти – указ

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украине нужно добиваться от союзников предоставления ПДЧ в НАТО – замглавы МИД Божок

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

США поддерживают граждан Украины, заверил Помпео

Трех сотрудников администрации Трампа вызвали для дачи показаний в рамках процедуры импичмента

У защиты Порошенко есть гипотеза, что ей противостоит Офис президента

Загороднюк предложил Столтенбергу расширить сотрудничество Украины и НАТО, а также перевести его в более практическую плоскость

Загороднюк назвал провокацией требование РФ признать незаконную аннексию Крыма для разблокирования навигации в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА