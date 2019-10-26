Украине нужно добиваться от союзников предоставления ПДЧ в НАТО – замглавы МИД Божок

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступает за то, чтобы добиваться предоставления стране Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), но без повторной подачи заявки.

"Нужно четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам нужно не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем", - написал Божок в микроблоге в Твиттере в субботу.

Он предложил всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия в этом контексте.

При этом замглавы МИД указал на параграф 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

Как сообщалось, партия "Европейская солидарность" предложила парламенту и руководству Украины обратиться к участникам саммита НАТО о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО.

Как отметил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, поставить на повестку дня вопрос о Плане действий членства в НАТО - в первую очередь обязанность украинского президента, а парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подала заявку на предоставление ПДЧ в НАТО в 2008 году, он не считает, что необходимо делать повторные заявки.