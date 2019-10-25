Политика

23:56 25.10.2019

Трех сотрудников администрации Трампа вызвали для дачи показаний в рамках процедуры импичмента

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Демократы из палаты представителей Конгресса США вызвали троих сотрудников администрации президента США Дональда Трампа для дачи свидетельских показаний в рамках процедуры импичмента, сообщает в пятницу издание The Hill.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф направил повестки о вызове в Конгресс США высокопоставленных сотрудников административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи и Рассела Воута. Комитет по разведке, наряду с комитетами по иностранным делам и по надзору, занимается расследованием в рамках процедуры импичмента. 

Даффи вызвали для дачи показаний 5 ноября, Воута - 6 ноября. Ранее Воут заявлял, что ни он, ни Даффи, не будут подчиняться повестке из Конгресса.

Также на допрос вызывают советника государственного департамента США Ульриха Брехбула. Демократы требуют, чтобы он явился для дачи показаний 6 ноября.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #администрация #сша #конгресс #показания
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