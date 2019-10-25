Политика

18:24 25.10.2019

Загороднюк предложил Столтенбергу расширить сотрудничество Украины и НАТО, а также перевести его в более практическую плоскость

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Загороднюк предложил Столтенбергу расширить сотрудничество Украины и НАТО, а также перевести его в более практическую плоскость

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg) в Брюсселе предложил расширить украинско-натовское сотрудничество и перевести его в более практическую плоскость.

"Во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предложил расширить наше сотрудничество и перевести его в более практическую плоскость. Мы для этого приложим максимум усилий", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Министр обороны Украины также подвел предварительные итоги поездки в Брюссель в штаб-квартиру НАТО.

"Примечательно, что мой первый зарубежный визит в качестве главы Министерства обороны был именно в штаб-квартиру НАТО. За два дня пребывания в Брюсселе мы с коллегами провели ряд важных встреч. В частности, состоялась короткая, но содержательная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Востоке Украины, Черном и Азовском морях, которая вызывает беспокойство. Рассказал о приоритетах и нашем желании сделать формат сотрудничества более практичным, в частности, в вопросах поддержки украинского военно-морского флота и помощи в модернизации вооруженных сил", - написал Загороднюк.

Он напомнил, что на следующей неделе стороны смогут продолжить общение во время официального визита представителей Североатлантического совета в Украину.

"Спасибо нашим иностранным партнерам за принципиальность и последовательность. Убежден, что наше сотрудничество будет расширено не только в политическом измерении, но и в практической плоскости. Мы для этого приложим все необходимые усилия. Отмечу, что достижение военных критериев членства в Альянсе и увеличении\ количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны", - подытожил министр.

Теги: #столтенберг #нато #загороднюк
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