Политика

18:21 25.10.2019

Загороднюк назвал провокацией требование РФ признать незаконную аннексию Крыма для разблокирования навигации в Керченском проливе

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Загороднюк назвал провокацией требование РФ признать незаконную аннексию Крыма для разблокирования навигации в Керченском проливе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал провокацией высказывания российской стороны о том, что если Украина хочет разблокировать судоходство в Керченском проливе, она должна признать аннексию Крыма.

Такую оценку заявления российского дипломата он сделал в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончании участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане.

"Это провокация для того, чтобы усилить давление на Украину. Никаких дискуссий в отношении признания (незаконной аннексии Крыма Россией – ИФ) не будет. Об этом просто не серьезно говорить", - сказал министр.

Загороднюк отметил, что задача украинской стороны в Азовском море – "усиливать наши возможности". "Это наш флот, наша береговая охрана, подготовка войск, наращивание возможностей", - уточнил он.

По словам министра, вопрос предоставления возможной помощи НАТО Украине в этом аспекте будет на повестке дня предстоящего визита Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину, который пройдет на следующей неделе.

Теги: #крым #рф #загороднюк
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