Политика

17:29 25.10.2019

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

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Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Как сообщается на сайте парламента, инициатором законопроекта №2314 от 25 октября выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Теги: #кассация #верховная_рада #законопроект #зеленский #аппеляция
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