Политика

17:09 25.10.2019

Зеленский поставил задачу сократить на 10% расходы бюджета на содержание чиновников

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Зеленский поставил задачу сократить на 10% расходы бюджета на содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в пятницу.

Президент отметил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #бюджет #зеленский #чиновники
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