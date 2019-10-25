Политика

15:05 25.10.2019

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

2 мин читать
Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

Верховный суд Украины обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Верховного суда, такое решение судьи утвердили на заседании пленума.

"Верховный суд обращается к президенту Украины с просьбой применить данное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины закону Украины "О внесении изменений в закон Украины" "О судоустройстве и статусе судей" и в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", - говорится в принятом судьями обращении к главе государства.

В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".

В обращении к президенту подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала необходимо укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судей и снижению ожиданий участников процесса в части возможности успешного обжалования решений в Верховном суде.

"Мы подчеркиваем опасность некоторых норм указанного закона не потому, что хотим стагнации. Мы хотим развития и изменений. Но таких изменений, которые бы приносили позитивные результаты для судебной системы, для граждан и для страны", - отметила глава Верховного суда Валентина Данишевская.

Она напомнила, что в сентябре плену Верховного суда изложил ряд предложений и замечаний в тогда еще законопроект 1008.

"Мы не услышали от международных организаций другого мнения, кроме того, что поспешное принятие изменений в закон… ставит под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов", - подчеркнула Данишевская.

По ее словам, замечания и предостережения не были учтены при принятии законопроекта в целом.

Глава суда обратила внимание на то, что при проведении реформ ключевым является обеспечение предусмотренных Конституцией принципов распределения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, невмешательства одной ветви власти в деятельность другой, а судебная реформа должна проводится с обязательным соблюдением независимости судебной ветви власти.

Теги: #зеленский #законопроект #верховный_суд #вето
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 25.10.2019
Активисты Нацкорпуса провели митинги под стенами 20 облгосадминистраций и мэрии Киева с требованием встречи с Зеленским

Активисты Нацкорпуса провели митинги под стенами 20 облгосадминистраций и мэрии Киева с требованием встречи с Зеленским

11:02 25.10.2019
"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными

17:58 24.10.2019
Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

12:13 24.10.2019
Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

11:51 24.10.2019
Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

11:22 24.10.2019
Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

20:30 23.10.2019
Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

17:46 23.10.2019
Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

17:15 23.10.2019
Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

16:55 23.10.2019
Правительство инициирует обсуждение судьбы "Голоса Украины" и "Урядового курьера" – министр Кабмина

Правительство инициирует обсуждение судьбы "Голоса Украины" и "Урядового курьера" – министр Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit

Трамп объявил об отмене санкций против Турции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента не считает социальные сети альтернативой традиционным СМИ

Кулеба о заявке на предоставлении Украине ПДЧ в НАТО: Зачем подавать то, что уже подано

Деркач и Дубинский предлагают расследовать факты международной коррупции высших должностных лиц Украины – проект постановления о создании ВСК

Генпрокуратура: Экономические эпизоды уголовных производств по окружению Януковича направят в НАБУ, а дела по расстрелам на Майдане – в ГБР

Продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом

Разумков надеется на появление предпосылок для участия украинской делегации в работе Совета Европы

Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

Кабмин назначил замминистра обороны Александра Полищука

В Раде подготовили письмо к Конгрессу США с предложением предоставить всю информацию по "Азову"

Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА