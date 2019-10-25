Политика

14:14 25.10.2019

В Офисе президента не считает социальные сети альтернативой традиционным СМИ

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В Офисе президента не считает социальные сети альтернативой традиционным СМИ

В Офисе президента Украины считают, что коммуникация с обществом через социальные сети продиктована современными реалиями, но не считает соцсети альтернативой традиционным СМИ.

"Почему команда Зеленского решила коммуницировать через социальные сети вместо коммуницирования с медиа - такого решения никто не принимал, оно диктуется реалиями, которые сложились на сегодня. Традиционные медиа объективно теряют свои позиции, потому что существуют социальные сети, каждый считает себя журналистом, каждый может быть блогером, продуцировать и репродуцировать информацию. Поэтому в этих условиях соцсети активно развиваются и команда президента это понимает", - сказал внештатный советник замглавы Офиса президента Кирила Тимошенко Максим Кречетов во время конференции "National media talk" в Киеве в пятницу.

Кречетов подчеркнул, что социальные сети не являются альтернативой традиционным медиа.

"Это не является желанием делать что-то в пользу социальных сетей, ущемляя при этом традиционные медиа", - добавил советник.

По его словам, президент лично просматривает публикации и сюжеты в СМИ, поскольку "не хочет жить в искусственно созданном мире".

В то же время на вопрос о том, готова ли власть лояльно относиться к конструктивной критике, Кречетов отметил: "Конечно готова... Но этой критики очень небольшой процент по сравнению со всей грязью".

Касательно "формулы Штайнмайера", он отметил, что не существует проблемы в ней самой, "существует проблема в невосприятии этих политических процессов определенными политическими силами", - пояснил Кречетов.

Теги: #сми #соцсеть #опу
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