Кулеба о заявке на предоставлении Украине ПДЧ в НАТО: Зачем подавать то, что уже подано

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина подала заявку на предоставлении плана действий по членству в НАТО в 2008 году и не считает, что необходимо делать повторные заявки.

"Украина подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО в 2008 году, эта заявка остается действующей и с точки зрения правительства Украины, и с точки зрения Североатлантического альянса. Можем еще одну подать, можем через полгода третью подать, через год - четвертую, пятую. Но, зачем подавать несколько раз то, что уже подано?", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, ранее партия "Европейская солидарность" предложила парламенту и руководству Украины обратиться к участникам саммита НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

Как отметил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, поставить на повестку дня вопрос о Плане действий членства в НАТО - в первую очередь обязанность украинского президента, а парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.