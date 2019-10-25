Политика

13:12 25.10.2019

Деркач и Дубинский предлагают расследовать факты международной коррупции высших должностных лиц Украины – проект постановления о создании ВСК

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Деркач и Дубинский предлагают расследовать факты международной коррупции высших должностных лиц Украины – проект постановления о создании ВСК

В парламенте зарегистрирован проект постановления народных депутатов Андрея Деркача (внефракционный) и Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины, сообщил на своей странице в Фейсбук Деркач, опубликовав копии документов.
Согласно проекту постановления, депутатам предлагается создать ВСК Верховной Рады для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, а также других противоправных действий, совершенных под влиянием международных факторов и незаконного лоббирования отдельными представителями международных организаций и правительств иностранных государств.
Как отмечается в постановлении, в состав ВСК входят 18 человек.
"Избрать главой ВСК народного депутата Украины – Дубинского Александра Анатольевича, секретарем – Деркача Андрея Леонидовича", - сказано в документе.
Согласно пояснительной записке, к основным задачам ВСК относятся расследование деятельности экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, Министерства финансов во главе с экс-министром Натальей Яресько, проверка фактов из отчета Счетной палаты о нарушениях при использовании международной техпомощи на сумму 5,3 млрд долл.
Также депутаты предлагают расследовать факты незаконного лоббирования при добыче и поставке в Украину энергоносителей, инициирование расследования по незаконным действиям правительства бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана при закупке медпрепаратов посредством так называемых международных организаций и др.
Как сообщалось, 9 октября Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.
Согласно его данным, сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского. Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые переводят представителям "Burisma Group" , в том числе и Хантеру Байдену.
По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала "неприкрытое раздражение Джо Байдена", и его пятый в течении двух лет визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и "Burisma Group".
Как сообщал Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине".
 

Теги: #деркач
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