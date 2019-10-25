Политика

12:35 25.10.2019

Генпрокуратура: Экономические эпизоды уголовных производств по окружению Януковича направят в НАБУ, а дела по расстрелам на Майдане – в ГБР

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Генпрокуратура: Экономические эпизоды уголовных производств по окружению Януковича направят в НАБУ, а дела по расстрелам на Майдане – в ГБР

 Генпрокуратуре Украины заявляют, что расследование в т.н. делах Майдана является для них приоритетным, однако отмечают, что согласно законодательству, с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам – НАБУ и ГБР.

"Так, в НАБУ будут направлены экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях, будут переданы в ГБР", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

При этом в ведомстве добавляют, что в будущем, при необходимости, с целью комплексного исследования определенные эпизоды могут консолидироваться генеральным прокурором в одном органе досудебного расследования.

Теги: #гбр #майдан #набукко #генпрокуратура #янукович
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