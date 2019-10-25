Политика

12:26 25.10.2019

Продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом

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Продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом

Трастовый фонд Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности закрылся в связи с выполнением своей задачи, поэтому стоит вопрос о новой программе поддержки кибербезопасности, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я об этом узнал (о закрытии трастового фонда по вопросам кибербезопасности – ИФ), придя на должность, которую сейчас занимаю, немедленно дал поручение инициировать перед Североатлантическим альянсом вопрос о возобновлении работы этого трастового фонда или формировании нового формата", - сказал он в интервью "Сегодня", опубликованном на сайте издания в пятницу.

Также Кулеба сообщил, что это не обязательно должен быть трастовый фонд, главное – четкая программа поддержки кибербезопасности.

"Мы хотим продолжать взаимодействие с НАТО в этой сфере, это тоже будет одним из ближайших приоритетов" – подытожил Кулеба.

Теги: #кулеба #кибербезопасность #нато
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