Политика

11:12 25.10.2019

Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

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Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита Североатлантического совета НАТО в Украину 30-31 октября выступит в украинском парламенте, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня".

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

По его словам, в рамках визита пройдет также заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

"В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Североатлантический совет поездку на Донбасс, Кулеба ответил отрицательно, однако подтвердил, что состоится визит в Одессу.

"Этот визит – чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи. Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года.

"Будет проведена сессия комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины. Реформы будут в центре внимания, а также ситуация с безопасностью в Украине, как на востоке, незаконно оккупированном Крыму и Чёрном море", - сказал глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Теги: #верховная_рада #кулеба #нато
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