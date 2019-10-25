Политика

10:36 25.10.2019

Кабмин назначил замминистра обороны Александра Полищука

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Кабмин назначил замминистра обороны Александра Полищука

Кабинет министров на своем заседании назначил заместителем министра обороны Украины Александра Полищука, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в тексте распоряжения №1001-р от 23 октября 2019 года.

Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. После завершения военной службы в 2010 году работал на должности замдиректора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

В 2012-2013 годах работал в СНБО на должности государственного эксперта, в 2014-2017 годах – был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.

Теги: #полищук #минобороны #кадры #кабмин
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