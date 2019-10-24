Политика

17:58 24.10.2019

Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

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Информация о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами - пресс-секретарь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, подчеркивает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.

Теги: #пристайко #зеленский #кадры #мид
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