Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

Парламентская фракция "Батькивщина" выступает за раздел НАК "Нафтогаз Украины" и подчеркивает необходимость оставить 100% газотранспортной системы (ГТС) в собственности и в управлении государства, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Как сообщает в четверг пресс-служба партии, в ходе экспертного заседании по обсуждению проекта закона о внесении изменений в некоторые законы в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1) Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" уже подготовила соответствующие поправки к законопроекту, чтобы не допустить коррупционных сделок с отечественной ГТС.

"Любые манипуляции вокруг нашей стратегической собственности - передача в концессию, в аренду или в управление третьими лицами - недопустимы. Мы не дадим нашу ГТС забрать у Украины, лишить страну сверхмощной энергетической системы на европейском континенте", - отметила лидер партии.

При этом политик отметила необходимость разделить "Нафтогаз". По ее словам, Украине не нужен такой монополист-посредник и этот шаг уже согласован с ЕС.

"У нас есть обязательства перед европейскими партнерами - разделить добычу, транспортировку и хранение природного газа. Нельзя допустить перекрестного субсидирования, смешения балансов. Следствием перекрестного субсидирования и нечестного обращения с финансами является то, что деньги, которые зарабатывает ГТС, получает "Нафтогаз". И не перечисляет их "Укртрансгазу", сознательно доводя его до искусственного банкротства", - сказала она.

Так, Тимошенко предлагает отделить государственное предприятие "Укртрансгаз" от "Нафтогаза", и "ГТС со всеми хранилищами эксплуатировать как государственное предприятие и не будет никаких проблем с перекрестным субсидированием".

По ее словам, необходимо также отделить от "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування", чтобы те, кто добывает газ, получал деньги от потребителей без коррупционных посредников.