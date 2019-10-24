Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над оккупированным Россией Крымом в любом формате

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь, а заявления Кремля о признании "российскими" данные территории – грязные манипуляции.

"В дополнение к переговорам в Нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - сказала Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Спикер МИД подчеркнула, что Россия осуществила международное преступление против Украины.

"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "российским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля".