Политика

16:44 24.10.2019

Членов финкомитета Рады хотят проверить полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ

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Членов финкомитета Рады хотят проверить полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ

Полиграфологи нескольких государственных правоохранительных ведомств готовы протестировать членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве.

Он отметил, что хотел бы, чтобы Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.

Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.

Арахамия в четверг проходит тест на полиграфе в Киеве.

Теги: #верховная_рада #минобороны #сбу #набу #арахамия
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