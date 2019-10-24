Прохождение теста на полиграфе нельзя превращать в шоу, ведь публичность нивелирует результаты – эксперты

Результаты исследования на детекторе лжи носят рекомендательный характер, процедура прохождения полиграфа не должна быть публичной, подчеркивают в правоохранительных органах.

Штатные полиграфологи работают в правоохранительных органах Украины, их заключения носят исключительно рекомендательный характер и оцениваются лишь в совокупности с другими данными, документами или доказательной базой.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины, в штате украинской спецслужбы есть полиграфологи, работа которых регламентируется внутренними нормативными актами.

"В основном, исследования на полиграфе используются при прохождении спецпроверок при приеме на работу, при проведении служебных проверок. Важным условием прохождения полиграфа является добровольное согласие, а заключение полиграфолога носит исключительно рекомендательный характер и не может оцениваться само по себе, лишь в совокупности с рядом других данных, документов или доказательств", - рассказали в СБУ.

При этом собеседник агентства отметил, что прохождение полиграфа является достаточно деликатным процессом. "Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты", - отметил он.

В МВД агентству указали, что в подразделениях внутренней безопасности, кадровой службе и в следствии Национальной полиции также работают полиграфологи. "Оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных. А поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть речи и о демонстративном характере его прохождения", - сказал собеседник агентства.

Полиграфологи работают и в Государственном бюро расследований, и в Национальном антикоррупционном бюро Украины - проверка на детекторе лжи в этих ведомствах, как правило, используется в качестве вспомогательного инструмента при подборе кадров и проведении служебных проверок.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Несколько народных депутатов от фракции "Слуга народа" уже прошли тест на полиграфе. Глава фракции Давид Арахамия намерен пройти эту процедуру в четверг.