Киевсовет пополнился четырьмя депутатами вместо избранных в Раду
Четыре депутата Киевского городского совета досрочно прекратили свои полномочия в связи с избранием их в Верховную Раду.
Согласно постановлению Киевсовета, сложили полномочия Олег Макаров и Андрей Осадчук из группы "Киевская команда" (в парламенте – в составе фракции "Голос"). Вместо них депутатами Киевсовета стали Надежда Пестерева и Виктор Яцык.
Вместо Натальи Приходько, прошедшей в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутатом от фракции "Солидарность" стал Андрей Билозир.
Новым депутатом от фракции "Единство" стал Юрий Куренной (вместо ушедшего в парламент Игоря Киселева, фракция ОПЗЖ).