Политика

13:52 24.10.2019

Киевсовет пополнился четырьмя депутатами вместо избранных в Раду

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Киевсовет пополнился четырьмя депутатами вместо избранных в Раду

Четыре депутата Киевского городского совета досрочно прекратили свои полномочия в связи с избранием их в Верховную Раду.

Согласно постановлению Киевсовета, сложили полномочия Олег Макаров и Андрей Осадчук из группы "Киевская команда" (в парламенте – в составе фракции "Голос"). Вместо них депутатами Киевсовета стали Надежда Пестерева и Виктор Яцык.

Вместо Натальи Приходько, прошедшей в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутатом от фракции "Солидарность" стал Андрей Билозир.

Новым депутатом от фракции "Единство" стал Юрий Куренной (вместо ушедшего в парламент Игоря Киселева, фракция ОПЗЖ).

Теги: #кадры #киевсовет
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