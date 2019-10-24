Государство не должно облагать налогом нижний уровень доходов граждан

Государство не должно облагать налогом нижний уровень доходов на каждого члена домохозяйства, считает депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"В первую очередь мы должны содержать себя сами. Что для этого должно сделать государство? Не облагать налогом нижний уровень доходов на каждого члена домохозяйства. Это основа социальной политики. Первый доход никто не должен ни у кого забирать, никакого налога с минимальной зарплаты или с честного прожиточного минимума. И мы на этот доход должны себе все обеспечивать", - сказала она в ходе трехстороннего "круглого стола" "Будущее пенсионной системы в Украине" в четверг в Киеве.

По словам нардепа, если этих средств не хватило, то "вступают в силу наши дети, наша местная власть и государственная власть".

Третьякова подчеркнула, что такая помощь государства должна существовать как помощь в случае тяжелых жизненных обстоятельств.

"Первая задача человека - обеспечивать себя самостоятельно", - добавила она.