Политика

11:36 24.10.2019

ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

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ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

Европейский Союз призывает немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева, осужденного так называемой "ДНР" к 15 годам лишения свободы.

"Мы не признаем так называемую власть так называемой "Донецкой народной республики" и считаем это дело нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости", - говорится в заявлении ЕС, обнародованном на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

Кроме того, в ЕС отметили, что попытки заставить независимых журналистов замолчать и лишить права на свободу выражения неприемлемы. ЕС также продолжает призывать освободить всех заключенных, незаконно удерживаемых на неподконтрольной украинской власти территории.

Как сообщалось, "Апелляционная палата Верховного суда ДНР" приговорила украинского журналиста Асеева к 15 годам лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности". Ему также назначили наказание в виде лишения права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, ограничения свободы сроком на 1 год и отбывания наказания в колонии строгого режима.

Асеев, проживающий на оккупированной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. О его исчезновении стало известно 11 июня 2017 года, а 16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

Теги: #ес #асеев #ордло
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