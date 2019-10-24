Политика

10:13 24.10.2019

Материалы расследования в рамках импичмента Трампа могут быть обнародованы в середине ноября

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Материалы расследования в рамках импичмента Трампа могут быть обнародованы в середине ноября

Демократы Палаты представителей США могут обнародовать материалы своего расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа уже в середине ноября, сообщает Washington Post.

Согласно изданию, после того, как группа республиканцев Палаты представителей пыталась сорвать показания заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер, некоторые демократы настаивают на том, чтобы сделать слушания открытыми.

"Есть большая разница между чтением расшифровки и фактическим слушанием истории от людей. Такие люди, как различные послы, которые пришли свидетельствовать, должны прийти и рассказать об этом", - заявил демократ Джим Хаймс.

Так, демократы надеются допросить в открытом порядке и. о. посла США на Украине Уильяма Тейлора и бывшего посла США в Украине Мэри Йованович. Они уже давали показания в закрытом режиме.

Несколько демократов также выразили желание услышать бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который, как сообщается, был ярым противником кампании по оказанию давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Болтон, который ушел в отставку в прошлом месяце, заявил газете, что "скажет свое слово в свое время".

Однако демократы также отметили, что импичмент исторически включал закрытую стадию расследования, за которой следовало публичное разбирательство.

Ранее группа примерно из 25 республиканцев Палаты представителей с возгласами: "Впустите нас!" ворвалась в охраняемый зал, где заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии готовилась давать показания.

В итоге слушания начались после пятичасовой задержки.

Республиканцы неоднократно критиковали демократов за то, что они разрешили только членам комитетов по разведке, надзору и иностранным делам Палаты представителей присутствовать на слушаниях. По их мнению, информация и стенограммы должны быть доступны всем членам, учитывая серьезность последствий импичмента.

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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