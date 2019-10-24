Политика

10:05 24.10.2019

Загороднюк в штаб-квартире НАТО встретится со Столтенбергом и главами Минобороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США

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Загороднюк в штаб-квартире НАТО встретится со Столтенбергом и главами Минобороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США

Делегация Министерства обороны Украины находится с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО, где украинский министр Андрей Загороднюк проведет встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США.

Как сообщается на странице Минобороны в Фейсбуке в четверг, делегация примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии Альянса "Решительная поддержка" в Афганистане.

Планируется, что в течение двух дней Загороднюк проведет встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".

Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, исполнительным директором Европейского оборонного агентства, с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Теги: #планы #столтенберг #встреча #нато #загороднюк
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