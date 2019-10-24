Политика

09:26 24.10.2019

Дубилет заверяет, что при отмене печати документов в официальной прессе рисков подмены текстов не будет

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Дубилет заверяет, что при отмене печати документов в официальной прессе рисков подмены текстов не будет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заверил в отсутствии рисков подмены текстов документов в случае отмены обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в официальной прессе - документы будут иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП) с указанием времени.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее", - написал Дубилет в "Фейсбук" в четверг.

Он заверил, что поводов для беспокойства нет, поскольку публикация актов будет не просто на веб-странице как текст в новостном издании. "Будет опубликован документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени", - написал он.

По словам министра Кабинета министров, ЭЦП дает гарантию, что документ невозможно изменить, кроме того, все видят время наложения ЭЦП на файл.

При этом Дубилет подчеркнул, что подделать ЭЦП либо изменить время подписи "практически невозможно".

"Для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь", - отметил министр Кабмина.

Он также сообщил, что по поводу вышеуказанного законопроекта в правительстве проводились "достаточно глубокие дискуссии", и Кабмин готов к обсуждению в парламенте.

Как сообщалось, Кабинет министров инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в правительственном издании "Урядовый курьер". Соответствующий законопроект вскоре будет передан в Верховную Раду.

Такое решение обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти.

Теги: #дубилет #документы
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