Политика

18:53 23.10.2019

Трамп объявил об отмене санкций против Турции

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Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", - сказал он.

Между тем, Минфин США опубликовал сообщение о снятии санкции.

Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за правоприменение в области санкций, объявило об исключении из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции.

С 9 октября ВС Турции проводили на севере Сирии операцию. США подвергли эту операцию критике.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции, глава МВД и министр энергетики. Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Теги: #сирия #турция #санкции #трамп
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