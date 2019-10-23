Политика

18:41 23.10.2019

Прокуратуру АР Крым возглавил экс-зампрокурора АРК Поночовный

1 мин читать
Прокуратуру АР Крым возглавил экс-зампрокурора АРК Поночовный

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 22 октября подписал приказ о назначении прокурором Автономной Республики Крым Игоря Поночовного, который ранее занимал должность заместителя прокурора АРК.

Как сообщается на сайте прокуратуры АР Крым, в среду заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов (ранее был прокурором АРК) представил коллективу нового руководителя.

"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - отметил Мамедов.

В свою очередь, Поночовный заверил, что прокуратура АРК продолжит реализовывать планы и задачи, определенные стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019-2021 годы.

Поночовный, 1987 года рождения, начал карьеру прокурора в 2009 году. В прокуратуре АРК работает с декабря 2017 года.

Теги: #крым #прокуратура #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:21 23.10.2019
Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

18:13 23.10.2019
"Укроборонпром" расторг контракты с руководителями "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорт", объявил отбор новых

"Укроборонпром" расторг контракты с руководителями "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорт", объявил отбор новых

17:58 23.10.2019
Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры

Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры

14:46 23.10.2019
Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

14:06 23.10.2019
В Крыму сейчас 99 политзаключенных

В Крыму сейчас 99 политзаключенных

14:02 23.10.2019
Германия выдвинула Изабель Шнабель на пост в исполнительном совете ЕЦБ

Германия выдвинула Изабель Шнабель на пост в исполнительном совете ЕЦБ

13:52 23.10.2019
В Крымскотатарском ресурсном центре сообщили о 4 жертвах и одном пропавшем без вести в Крыму за 9 месяцев этого года

В Крымскотатарском ресурсном центре сообщили о 4 жертвах и одном пропавшем без вести в Крыму за 9 месяцев этого года

13:41 23.10.2019
Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

10:18 23.10.2019
Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

10:09 23.10.2019
Глава Nike Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января станет Джон Донахью

Глава Nike Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января станет Джон Донахью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Денисова просит Москалькову обеспечить украинцу Выговскому, осужденному в РФ, надлежащие условия содержания

"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Все члены комитета Рады по финансам от "Слуги народа" пройдут полиграф, заверил Арахамия

Арахамия обещает показать свидетеля того, что депутатам от "Слуги народа" предлагали взятку

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

Вопрос внесения изменений в статью УК о контрабанде дискутируется

Правительство инициирует обсуждение судьбы "Голоса Украины" и "Урядового курьера" – министр Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА