Прокуратуру АР Крым возглавил экс-зампрокурора АРК Поночовный

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 22 октября подписал приказ о назначении прокурором Автономной Республики Крым Игоря Поночовного, который ранее занимал должность заместителя прокурора АРК.

Как сообщается на сайте прокуратуры АР Крым, в среду заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов (ранее был прокурором АРК) представил коллективу нового руководителя.

"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - отметил Мамедов.

В свою очередь, Поночовный заверил, что прокуратура АРК продолжит реализовывать планы и задачи, определенные стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019-2021 годы.

Поночовный, 1987 года рождения, начал карьеру прокурора в 2009 году. В прокуратуре АРК работает с декабря 2017 года.