Денисова просит Москалькову обеспечить украинцу Выговскому, осужденному в РФ, надлежащие условия содержания

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о нарушениях прав гражданина Украины Валентина Выговского, осужденного в РФ и отбывающего наказание в колонии в Кировской области, и попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить надлежащие условия содержания.

"В очередной раз нарушены права гражданина Украины Валентина Выговского, который удерживается в ФКУ ИК 11 УФСИН России по Кировской области. Согласно полученной информации, его поместили в одиночную камеру российской тюрьмы с худшими условиями содержания", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в среду.

По ее данным, Выговский находится в полной изоляции, ему не позволяют общаться с другими людьми. Кроме того, сотрудники пенитенциарного учреждения изъяли его личные вещи и чертежи дома для онкобольных.

"В срочном порядке обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой предпринять меры по восстановлению прав гражданина Украины, а именно обеспечить соответствующие условия содержания по международным стандартам", - обратилась Денисова к российскому омбудсмену.

Как сообщалось, киевлянин Выговский в 2015 году был задержан в Крыму на железнодорожном вокзале в Симферополе. Из Крыма его доставили в Лефортовское СИЗО в Москве. Российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима "за шпионаж".