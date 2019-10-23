Арахамия обещает показать свидетеля того, что депутатам от "Слуги народа" предлагали взятку

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование.

"На завтра меня пригласили в программу "Право на владу" на телеканале "1+1" и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания по поводу 30 тысяч долларов, чтобы вся страна знала, что это такое", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Речь идет о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По Давида Арахамии, прохождение детектора лжи будет добровольным и должно показать готовность высшего руководства страны наказывать за коррупцию даже своих однопартийцев, в случае наличия для этого законных оснований.