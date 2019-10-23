Политика

17:15 23.10.2019

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

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Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что встреча в "нормандском формате" произойдет тогда, когда состоится разведение сил сторон на трех участках линии разграничения на Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима прекращения огня.

"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал он в интервью сайту "Сегодня" в Токио.

Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом. "Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - указал он.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #оос
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