Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

Решение вопросов безопасности в урегулировании ситуации на востоке Украины должно носить первоочередной характер и лишь после этого можно приступать к решению политических вопросов, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма на встрече с делегацией Европейской службы внешних действий.

"Особое внимание уделено Минскому процессу. Леонид Кучма подчеркнул: решение вопросов безопасности должно стоять на первом месте – речь идет о полном прекращении огня, выводе с территории Украины иностранных вооруженных формирований и военной техники, возобновлении Украиной контроля над украинско-российской границей. Только после этого можно переходить к политическому блоку", - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Кучма принял делегацию во главе с заместителем генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Бельярдом в среду, 23 октября. Также в переговорах приняли участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

По ее словам, Бельярд обратил внимание на полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны ЕС.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в июне 2019 года. Ранее Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в 2014-2018 годах.