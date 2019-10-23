Вопрос внесения изменений в статью УК о контрабанде дискутируется

Вопрос внесения изменений в ст. 201 Уголовного кодекса Украины (о контрабанде) еще дискутируется и усиление уголовной ответственности, скорее всего, может быть в случаях получения сверхдоходов, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сегодня мы не принимали решение по этому вопросу", - сказал Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду, комментируя вопрос повестки дня о внесении изменений в ст. 201 Уголовного кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров.

По его словам, этот вопрос еще дискутируется, ожидаются позиции нескольких министерств.

"Сам вопрос усиления ответственности за нарушение таможенных процедур, которые вредят бюджету, сейчас рассматривается, мы ищем разные варианты, как именно должна выглядеть эта ответственность", - отметил премьер.

Он пояснил, что речь может идти о подакцизных товарах либо об очень больших суммах.

"Точно чего мы не собираемся делать - не собираемся возвращаться к практике, когда вся контрабанда считалась преступлением, и это был инструмент давления таможенников на бизнес", - констатировал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что если и будет введена жесткая уголовная ответственность за контрабанду, то это будет касаться только тех случаев, когда речь идет о получении сверхдоходов.