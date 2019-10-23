Политика

16:52 23.10.2019

Кабмин одобрил представление в Раду относительно постепенного увеличения квоты украинским экспортерам мяса птицы в 2,5 раза

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Кабмин одобрил представление в Раду относительно постепенного увеличения квоты украинским экспортерам мяса птицы в 2,5 раза

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно увеличения квоты для украинских экспортеров мяса птицы.

Согласно сообщению на сайте правительства в среду, документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты в 2,5 раза на мясо птицы и переработанного мяса птицы, которое экспортируется из Украины в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что изменения предусматривают увеличение беспошлинных квоты на экспорт мяса птицы в ЕС со следующего года с 20 до 70 тыс. тонн.

"Этим решением мы находим новый баланс в торговле с ЕС по конкретным позициям. Но это важно не только по мясу птицы, успех в экспорте которого взволновал наших европартнеров. Баланс нужен и в торговле другими товарами. Наша торговля с ЕС должна не только расти, но и быть сбалансированной по всем позициям", - написал он.

Кулеба заметил, что заключение соглашения является доказательством того, что торговые отношения с ЕС развиваются динамично, а стороны готовы обновлять Соглашение, когда меняется спрос.

"Когда Соглашение об ассоциации только разрабатывалась, за основу были взяты актуальные в то время показатели структуры торговли 2007-2009 гг. Но с тех пор и в ЕС, и в Украине структура экономик существенно изменилась", - отметил он.

В связи с этим, по мнению вице-премьера, так важен успех кейса с расширением квот на мясо птицы. Он открывает путь к более комплексному пересмотру преференциальных условий торговли.

"Этот кейс показал, что стороны не должны ждать 2021 года для обновления Соглашения. Уже в этом году мы будем об этом говорить во время заседаний совместных институтов", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Теги: #верховная_рада #птица #экспорт #кабмин
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