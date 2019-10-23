Кабмин упростил открытие иностранных представительств и одобрил законопроект о саморегулировании

КабКабинет министров провел дерегуляционное заседание в среду, в ходе которого, в частности, упростил процедуру открытия иностранных представительств, а также одобрил законопроект о саморегулировании в профессиональной и хозяйственной деятельности, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы сегодня утвердили проект закона о саморегулировании в профессиональной и хозяйственной деятельности. То есть, чтобы на многих рынках люди могли сами устанавливать себе правила. Государство передает возможность рынка устанавливать для себя часть правил и требований", - сказал премьер-министр на брифинге, отметив, что речь не идет о нормах, связанных с безопасностью.

Кабмин намерен в ближайшее время передать этот документ в парламент.

"Также была упрощена процедура открытия и регистрации иностранных представительств. Это несколько упростит жизнь нашим иностранным инвесторам", - отметил премьер.

В ходе заседания в среду правительство приняло более 30 документов, пояснил он. Один из блоков - дерегуляционный.

"Было отменено пару десятков разных постановлений, в основном это какой-то устаревший треш, который не отвечает требованиям реального времени. Например, наши ученые и до сих пор свои командировки согласовывали с министром", - прокомментировал Гончарук.

В том числе правительство отменило устаревшие нормы о списании горюче-смазочных материалов.