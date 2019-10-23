Политика

14:32 23.10.2019

Нардепу Шевченко в "Слуге народа" рекомендовали не общаться с российским телеканалом

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Нардепу Шевченко в "Слуге народа" рекомендовали не общаться с российским телеканалом

Народному депутату Украины Евгению Шевченко во фракции "Слуга народа" не рекомендовали выступать на российском телеканале, заявляет первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Был ли у нас запрет на уровне фракции "говорить – не говорить"? Не было. Была ли рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он переспрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать, потому что с какой бы риторикой ты там ни выступал... а специфика российского телевидения в том, что это не журналистика, ... а пропаганда, и чтобы ты не сказал, повернётся против тебя", - сказал Корниенко журналистам в среду в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли сделаны какие-то оргвыводы в отношении Шевченко, Корниенко сказал: "Фракция не собиралась. В понедельник будем решать, что дальше организационно делать. Лишить мандата депутата нельзя. Можно сделать какие-то организационные действия. Например, исключить из фракции".

22 октября народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие плохие в Украине националисты, обвинив их в разжигании войны.

Теги: #евгений_шевченко #рф #корниенко #слуга_народа
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