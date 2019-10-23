Столтенберг призывает членов НАТО больше помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по Альянсу приложить больше усилий с целью оказания помощи Украине.

"Я, как генеральный секретарь, всегда подталкиваю союзников делать больше. Я призываю союзников предоставлять больше финансов в трастовые фонды, проводить с Украиной больше мероприятий. Я призываю их всех делать больше", - сказал он в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Как известно, министр обороны Украины Андрей Загороднюк примет участие во встречи глав оборонных ведомств стран, которые принимают участи в операции в Афганистане.

Столенберг констатировал, что "все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, предоставляют помощь Украине". "Прежде всего, мы предоставляем политическую поддержку: вновь и вновь мы заявляем, что не приемлем незаконной аннексии Крыма, и что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем усилия, направленные на поиск политического разрешения, выполнение Минских договоренностей", - детализировал он.

При этом генсек НАТО высказал мнение, что "выглядит так, что есть некоторый прогресс", в частности, состоялся обмен заключенными, есть "некоторые новые инициативы с целью имплементации Минских договоренностей".

Кроме того, Столтенберг напомнил, что союзники предоставляют Украине и практическую помощь.

Он также подтвердил, что в конце октября Североатлантический Совет прибудет в Украину и посетит Одессу и Киев для того, чтобы "получить из первых рук информацию от украинского руководства и президента Зеленского".

"Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией", - добавил генсек.