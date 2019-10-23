Политика

13:24 23.10.2019

Столтенберг призывает членов НАТО больше помогать Украине

2 мин читать
Столтенберг призывает членов НАТО больше помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по Альянсу приложить больше усилий с целью оказания помощи Украине.

"Я, как генеральный секретарь, всегда подталкиваю союзников делать больше. Я призываю союзников предоставлять больше финансов в трастовые фонды, проводить с Украиной больше мероприятий. Я призываю их всех делать больше", - сказал он в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Как известно, министр обороны Украины Андрей Загороднюк примет участие во встречи глав оборонных ведомств стран, которые принимают участи в операции в Афганистане.

Столенберг констатировал, что "все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, предоставляют помощь Украине". "Прежде всего, мы предоставляем политическую поддержку: вновь и вновь мы заявляем, что не приемлем незаконной аннексии Крыма, и что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем усилия, направленные на поиск политического разрешения, выполнение Минских договоренностей", - детализировал он.

При этом генсек НАТО высказал мнение, что "выглядит так, что есть некоторый прогресс", в частности, состоялся обмен заключенными, есть "некоторые новые инициативы с целью имплементации Минских договоренностей".

Кроме того, Столтенберг напомнил, что союзники предоставляют Украине и практическую помощь.

Он также подтвердил, что в конце октября Североатлантический Совет прибудет в Украину и посетит Одессу и Киев для того, чтобы "получить из первых рук информацию от украинского руководства и президента Зеленского".

"Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией", - добавил генсек.

Теги: #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 22.10.2019
Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

12:33 21.10.2019
Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

16:26 20.10.2019
В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

12:24 18.10.2019
Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

12:23 15.10.2019
Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

15:02 14.10.2019
Столтенберг просит страны НАТО больше помогать Украине

Столтенберг просит страны НАТО больше помогать Украине

12:34 13.10.2019
В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

22:59 12.10.2019
Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

20:47 11.10.2019
Шесть минных тральщиков НАТО пришвартовались в Эстонии

Шесть минных тральщиков НАТО пришвартовались в Эстонии

11:29 11.10.2019
Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

Лайчак: кризис в Украине - ключевая проблема безопасности в Европе

Глава фракции "Слуга народа" предлагает ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления доверия к ним

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА