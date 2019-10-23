Политика

12:38 23.10.2019

Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

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Все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на детекторе лжи, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.

"… считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в среду около полудня.

По убеждению президента, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – "какими бы горькими они ни были".

" Считаю необходимым так же поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - добавил Зеленский.

По его убеждению, подобный механизм "прост и прозрачен" и, как следствие, намного лучше выяснения отношений через социальные сети и телеграмм-каналы.

"Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - это вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - подытожил президент.

Как сообщали СМИ в середине октября, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник (фракция "Слуга народа") обсуждал на рабочем месте, как "порешать" вопросы с прокурорами.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости. Проверку на полиграфе пройдут в среду, в частности, Арахамия и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.

Теги: #зеленский #верховна_рада #полиграф
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