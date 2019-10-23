Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE) и заявил, что ИТ-сектор является одним из наиболее динамичных в Украине, а также рассказал о планах его развития.

"Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R&D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования", - цитирует Зеленского его пресс-служба в среду утром.

Согласно сообщению, японские бизнесмены заинтересовались проектом "Государство в смартфоне". Зеленский отметил, что реформа с диджитализации находится на его личном контроле.

Глава государства также заявил о стремлении Украины создавать конкурентный ИТ-продукт.

"В западном мире наших ИТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать ИТ-продукт и продавать его в мире", - сказал он.

Представители ассоциации рассказали президенту Украины о примерах успешных инновационных проектов применения в Японии искусственного интеллекта, которые уже доказали эффективность в различных сферах жизни. Речь идет о туризме, развлечениях и кибербезопасности.