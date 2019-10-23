Политика

09:50 23.10.2019

Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

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Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Во время рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока, сообщила пресс-служба главы государства в среду утром.

"Сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) чрезвычайно важно для нашей страны, особенно в контексте реализации масштабных реформ, которые происходят сейчас. Недавно правительство одобрило план действий на следующие пять лет. Мы действительно верим, что эта программа будет реализовываться не в теории, а на практике. Это включает развитие человеческого капитала и экономики, европейской интеграции и улучшение безопасности и благосостояния граждан Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи и добавил, что реализация этого плана позволит создать в стране миллион дополнительных рабочих мест.

Глава государства сообщил, что среди приоритетов нынешнего руководства Украины - запуск рынка земли, масштабная приватизация, дерегулирование и упрощение всех процедур с переходом на онлайн-услуги, ликвидация теневой экономики и коррупционных схем, решение инфраструктурных проблем, оптимизация налоговой системы, быстрое и всеобъемлющее внедрение европейских и международных стандартов.

Президент поблагодарил агентство за поддержку Украины в рамках программы "Официальная помощь развитию".

"Ценим техническую помощь Японии для поддержки демократических институтов, обеспечения макроэкономической стабильности и льготного кредитования важных инфраструктурных проектов в Украине", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из ярких результатов совместной работы Украины с JICA является успешное завершение модернизации международного аэропорта "Борисполь" (Киев) за счет льготного кредита. При этом Зеленский отметил важность реализации второго проекта, а именно модернизации Бортнической станции аэрации, что поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время будет подписан контракт с генеральным подрядчиком и с начала следующего года будут начаты строительные работы на объекте", - отметил он.

Президент сообщил о заинтересованности Украины в продолжении плодотворного сотрудничества с JICA. Важными перспективными инфраструктурными проектами, в частности, могут быть строительство мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве в рамках совершенствования южного транспортного коридора; а также подготовка проекта по переработке твердых бытовых отходов.

Теги: #япония #зеленский #сотрудничество
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