Политика

08:43 23.10.2019

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой парламентской ассоциации дружбы "Япония-Украина" Эйсуке Мори обсудил возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Японией, сообщила пресс-служба Офиса президента.

На встрече стороны также обсудили вопрос сотрудничества в рамках реализации инфраструктурных проектов в Украине, а также взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что в новом парламенте создана депутатская группа по межпарламентским связям с Японией, в состав которой входят 117 депутатов, 80 из которых, в том числе сопредседатель группы, представляют политическую партию "Слуг народа".

Стороны обменялись опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций. Зеленский отметил эффективность деятельности украинско-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма "Фукусима-Чернобыль". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", - добавил глава украинского государства.

Японская сторона высоко оценила результаты своего визита в Украину в сентябре 2019 года. При этом они отметили, что он (визит – ИФ) дал новый импульс развитию межпарламентского диалога и всего спектра сотрудничества между странами.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил за последовательную политику правительства и парламента Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности в рамках международных организаций, а также за широкомасштабную гуманитарную и финансовую помощь со стороны Японии для проведения структурных реформ.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", - отметил он.

Теги: #япония #инвестиции #сотрудничество #украина #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 23.10.2019
Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

07:29 23.10.2019
За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

06:52 23.10.2019
С вечера 23 октября ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве

С вечера 23 октября ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве

04:37 23.10.2019
ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

01:03 23.10.2019
Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

00:37 23.10.2019
В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

22:22 22.10.2019
Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

19:57 22.10.2019
Поверенный в делах США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования оснований импичмента Трампу

Поверенный в делах США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования оснований импичмента Трампу

19:50 22.10.2019
В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

17:55 22.10.2019
Кому мешает производитель курятины без антибиотиков Эпикур

Кому мешает производитель курятины без антибиотиков Эпикур

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом – СМИ

Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения – Виола фон Крамон

ПОСЛЕДНЕЕ

Туск будет советовать лидерам ЕС перенести крайний срок Brexit

В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit

Палата общин отказалась от предложения Джонсона за три дня решить вопрос о ратификации Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Порошенко не имеет отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице - пресс-служба "Евросолидарности"

Зеленский и Болсонару обсудили возможность перезапуска космического проекта

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА