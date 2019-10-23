Политика

08:13 23.10.2019

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

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Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега президент Германии Франко-Вальтер Штайнмайер пришли к согласию, что "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.

Стороны также обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Зеленский назвал достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития приоритетом для него и его команды.

Кроме того, глава украинского государства выразил благодарность за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины.

Также Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Теги: #япония #зеленский #украина #штайнмайер
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